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Публикации за 23.02.17

Чиновники объяснили, почему невозможно победить мусор в Симферополе

Чиновники объяснили, почему невозможно победить мусор в Симферополе

Проблема вывоза мусора остается актуальной для Симферополя: чиновники, ссылаясь на объективные причины, заявили, что задача решения не имеет.

Как передает корреспондент РИА , депутат Владимир Ясинский пожаловался, что со стройплощадки в Фонтанах (знаменитая школа-долгострой) невозможно вывезти 40 тонн строительного мусора – горадминистрация ссылается на отсутствие тарифов.

Депутат Валерий Аксенов поинтересовался, где теперь евроконтейнеры для мусора, которых в 2015 году закупили на 100 млн рублей. По его данным, пластиковые контейнеры регулярно сгорают: в Симферополе – по 40-60 ежемесячно. Один из чиновников тут же пояснил, что летом их жгут шашлычники.

Министр ЖКХ Сергей Карпов пожаловался, что Совмин распорядился передать Симферополю 17 единиц мусороуборочной техники, которая нерационально используется или просто простаивает в других муниципальных образованиях, но те не спешат передать ее столице.

Замглавы администрации Симферополя Сергей Круцюк объяснил: мусор стали возить дальше – на Тургеневский полигон, раньше мусоровозы успевали сделать три рейса в день, теперь только два. Но ежедневно 24 автомобиля вывозят содержимое 3 тыс 100 контейнеров – это около 3 тыс кубометров. Санкт-Петербург – шеф Симферополя – обещает прислать еще 6 или даже 8 мусоровозов объемом 18 куб м, но Круцюк заранее предупреждает: в Симферополе никто такую технику не обслуживает – «ищем Кулибиных».

Жильцы частного сектора Симферополя на спешат идти в контору «Экограда», чтобы подписать договоры на вывоз мусора со своих улиц, пока их заключено только 56%. Придется, предполагают представители мэрии, по выходным запускать туда специальных агентов…

У тех, кто слушал объяснения и аргументы чиновников, должно было сложиться убеждение, что мусор в Симферополе победить нельзя, что он – часть природы. Как говорят математики, задача не имеет нетривиального решения, как ни бейся – результат нулевой. При этом сами должностные лица, похоже, верили в то, что говорили...

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 23.02.17

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