В Крыму закроют еще пять мусорных свалок

Публикации за 20.03.17

В Крыму закроют пять полигонов твердых коммунальных отходов – в Керчи, Старом Крыме, Алуште, Симферополе и Саках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этих городах свалки подлежат ликвидации и рекультивации.

Первый замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Игорь Михаленко пояснил, что организация охраны выведенных из эксплуатации объектов размещения отходов возложена на администрации муниципальных образований.

Ранее сообщалось, что власти Крыма подпишут концессионные соглашения на строительство шести заводов по переработке ТКО. Мероприятия по закрытию и рекультивации полигонов реализуются в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым» на 2015-2017 годы.

Полигон ТКО в Симферополе был закрыт в этом году именно по этой программе. Сейчас полуостров испытывает трудности в «мусорном» вопросе из-за нехватки специалистов, но, как обещают власти, проблема будет решена за счёт профессионалов из Москвы.

В 2017 году в Крыму на ликвидацию стихийных свалок собираются выделить более 150 миллионов рублей. В прошлом году на полуострове было выявлено более тысячи несанкционированных свалок, нарушители были оштрафованы на 3,5 миллиона рублей.

Однако «мусорная проблема» решается медленно. Например, до сих пор нет проекта, позволяющего ввести в эксплуатацию полигон ТБО в Белогорском районе. А в Симферополе мусор уже угрожает безопасности полетов: по данным Минприроды Крыма, на территории санитарно-защитной зоны аэропорта образовалось шесть несанкционированных свалок общей площадью 120 тысяч кв.м.

Местные чиновники сетуют, что проблема не имеет решения в силу целого ряда «объективных причин».

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 20.03.17

Крымским отелям не нужны «звезды», а большинству и в «тени» хорошо. / СБУ разрешила россиянке-участнице «Евровидения» приехать в Киев. / На трассу Севастополь – Ялта обрушилась часть скалы (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»