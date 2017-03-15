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Крым

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Публикации за 15.03.17

Концессионеров нашли: в Крыму собираются построить шесть мусороперерабатывающих заводов

Концессионеров нашли: в Крыму собираются построить шесть мусороперерабатывающих заводов

В Крыму подпишут концессионные соглашения на строительство шести заводов по переработке твёрдых бытовых отходов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Как передаёт корреспондент РИА , планируется, что подписание соглашений состоится уже этой весной. По словам Аксёнова, в настоящий момент полуостров испытывает трудности в «мусорном» вопросе из-за нехватки специалистов в данной сфере: квалифицированных кадров нет ни в муниципалитетах, ни на республиканском уровне. Проблема будет решена за счёт опытных специалистов из Москвы.

Ранее крымские власти заявили, что готовы подписать соглашения с концессионерами, которые намерены собирать, перерабатывать и утилизировать мусор в Симферополе, Бахчисарае, Керчи и в Джанкойском районе. Инвесторы для каждого кластера выбирались из двух-трех желающих с соблюдением процедур конкурсного отбора.

Напомним, в 2017 году в Крыму на ликвидацию стихийных свалок собираются выделить более 150 миллионов рублей, а на протяжении прошлого года на полуострове выявлено более тысячи несанкционированных свалок, нарушители были оштрафованы на 3,5 миллиона рублей. Но в целом, мусорная проблема решается довольно медленно, например, до сих пор нет проекта, позволяющего ввести в эксплуатацию полигон ТБО в Белогорском районе.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 15.03.17

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