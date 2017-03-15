Концессионеров нашли: в Крыму собираются построить шесть мусороперерабатывающих заводов

Публикации за 15.03.17

В Крыму подпишут концессионные соглашения на строительство шести заводов по переработке твёрдых бытовых отходов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», планируется, что подписание соглашений состоится уже этой весной. По словам Аксёнова, в настоящий момент полуостров испытывает трудности в «мусорном» вопросе из-за нехватки специалистов в данной сфере: квалифицированных кадров нет ни в муниципалитетах, ни на республиканском уровне. Проблема будет решена за счёт опытных специалистов из Москвы.

Ранее крымские власти заявили, что готовы подписать соглашения с концессионерами, которые намерены собирать, перерабатывать и утилизировать мусор в Симферополе, Бахчисарае, Керчи и в Джанкойском районе. Инвесторы для каждого кластера выбирались из двух-трех желающих с соблюдением процедур конкурсного отбора.

Напомним, в 2017 году в Крыму на ликвидацию стихийных свалок собираются выделить более 150 миллионов рублей, а на протяжении прошлого года на полуострове выявлено более тысячи несанкционированных свалок, нарушители были оштрафованы на 3,5 миллиона рублей. Но в целом, мусорная проблема решается довольно медленно, например, до сих пор нет проекта, позволяющего ввести в эксплуатацию полигон ТБО в Белогорском районе.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 15.03.17

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