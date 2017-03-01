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Крым

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Публикации за 01.03.17

Свалки в Крыму начали угрожать безопасности полетов

Свалки в Крыму начали угрожать безопасности полетов

С наступлением тепла Крым вступает в период регулярных субботников по уборке территории полуострова. По рекомендации «сверху» они начнутся не в апреле, как это часто бывало, а в марте. Симферопольцев, например, зовут побороться с мусором уже в ближайшую субботу, 4 марта.

Как передает корреспондент РИА , мусор уже угрожает безопасности полетов: по данным Минприроды Крыма на территории санитарно-защитной зоны аэропорта Симферополь образовалось шесть свалок общей площадью 120 тысяч кв.м. Минприроды Крыма ставит задачу скоординировать работу по их уборке. Глава ведомства Геннадий Нараев полагает: «В течение одного субботника не ликвидировать все эти свалки, но в субботу мы должны начать работу, синхронизировать действия общественных организаций, уполномоченных органов исполнительной власти по уборке в границах и за границами населенных пунктов прилегающей территории аэропорта».

Свалки множатся, а при этом, по данным Автономной некоммерческой организации «ЖКХ Контроль», на недействующем уже полигоне ТКО в Каменке без толку стоят около полусотни больших семикубовых мусорных контейнеров «лодочка», которых, по словам представителей симферопольской горадминистрации, так не хватает в районах частной жилой застройки.

Кроме того, до сих пор не определено место для площадки, где собранный в городе мусор мог бы уплотняться и перегружаться. Она должна была быть организована одновременно с закрытием полигона в Каменке, то есть к началу года – чтобы оптимизировать доставку мусора на полигон в Тургенево. В Ялте, например, такая работа организована давно.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 01.03.17

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