Аппетиты растут: Украина намерена потребовать компенсации за оставленные в Крыму корабли

Публикации за 28.02.17

Украинские функционеры продолжают держать свой народ в напряжении, сообщая все новые подробности о Крыме. На этот раз командующий Военно-морскими силами (ВМСУ) Игорь Воронченко заявил, что украинские военные корабли, оставшиеся на полуострове, используются как доноры для кораблей Черноморского флота России.

«Корабли стоят отдельно, их выделили, как технику иностранного государства. Но по нашим данным, они существуют как доноры, их разукомплектовывают», – заявил Воронченко, добавив, что Киев намерен обратиться за поддержкой мирового сообщества и добиться от России возмещения ущерба: речь идёт либо о возвращении Украине её кораблей в том виде, в котором они находились до присоединения Крыма к России, либо о компенсации в денежном эквиваленте.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что приблизительный ущерб для Украины из-за присоединения Крыма к России около 100 млрд долларов (в 2015 году речь шла о 57 млрд). «Эта сумма будет еще уточняться на стадии принятия решения», – поспешил добавить Петренко.

Очевидно, что заявления Воронченко сделаны как раз с целью «уточнения» сумм, которые Украины хотела бы получить за полуостров, отмечают эксперты, Киев вряд ли назовет окончательную цифру – сумма будет все время расти.

В свою очередь, Крым пообещал подать встречный иск против Киева с требованием возмещения ущерба, нанесенного полуострову за 20 лет нахождения в составе Украины: «Крым вправе требовать от Украины возмещение ущерба за грабеж, который осуществлялся на полуострове на протяжении двух десятилетий, когда под «шефством» киевских властей проводилось разбазаривание крымских земель, недвижимости, забирались подчистую все собранные налоги, при этом в развитие инфраструктуры и экономики региона ничего не вкладывалось», – заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 28.02.17

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