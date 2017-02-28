НАТО спишет военно-морскую рухлядь – на Украину и за деньги

Публикации за 28.02.17

На Украине собираются вложить деньги в модернизацию флота за счет старых боевых кораблей НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил о намерении закупить боевые корабли, списанные в странах военного альянса.

По его мнению, такая покупка является для Украины «перспективной» и поможет решить вопрос комплектования ВМС, в частности – минно-трального комплекса.

«Одна группа офицеров ВМС Украины вернулась, не могу называть страны, потому что не имею права, из-за границы, где положительно рассмотрено уже одно решение. На сентябрь мы готовим вторую группу», – сказал в эфире «5 канала» Воронченко и отметил, что суда Украина может получить по специальным схемам оплаты, правда, не уточнил по каким именно.

Напомним, накануне Вороченко заявил, что Украина намерена потребовать компенсации за оставленные в Крыму корабли. По его словам, украинские суда, оставшиеся на полуострове, используются как доноры для кораблей Черноморского флота России.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 28.02.17

В Крыму выделят средства на новые оросительные системы – дело за водой. / Музей-заповедник «Херсонес Таврический» перешёл в наступление на гаражи, дикие «экскурсии» и пляжников. Запрет на купание – окончательный. / Лоббисты против «аскеров»: Верховная Рада выделит 200 млн для обустройства КПП и инфраструктуры на границе с Крымом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»