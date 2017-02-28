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Публикации за 28.02.17

В Севастополе состоялся оперативный вынос шуб на 30 миллионов (ФОТО)
Фото ФТС, Севастополь

В Севастополе состоялся оперативный вынос шуб на 30 миллионов (ФОТО)

Бутики в одном из севастопольских торговых центров остались без солидной части дорогого мехового товара.

Как передает корреспондент РИА , сотрудники таможенной службы заподозрили наличие нарушений в происхождении меховых изделий, проведя выездной рейд по магазинам торгового центра.

Подозрения в нелегальном ввозе и стали причиной изъятия более двухсот шуб.

«В результате проведенных мероприятий установлен факт реализации изделий верхней одежды из меха (шубы), имеющих признаки незаконно ввезенных в Российскую Федерацию. Количество шуб составило 262 единицы. Во время проверки также выявлены шубы с отсутствием маркировки. Вся меховая продукция изъята», – говорится в сообщении Севастопольской таможни, распространенном сегодня.

По оценке сотрудников ФТС, изъятые из бутиков шубы в общем могут стоить более 30 миллионов рублей. Сейчас в таможне выясняют, соблюдали ли их нынешние владельцы законы при перемещении границ Евразийского экономического союза.

Новый День: В Севастополе состоялся вынос шуб на 30 миллионов

Новый День: В Севастополе состоялся вынос шуб на 30 миллионов

Фото Севастопольской таможни.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 28.02.17

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