Шубы-деньги-шубы: севастопольский таможенник творчески развил учение Маркса

Публикации за 09.03.17

В Севастополе таможенник за 500 тысяч рублей предлагал «крышевать» бутик, в котором накануне оперативно изъяли шубы на сумму более 30 миллионов рублей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в феврале в севастопольском магазине изъяли более 200 шуб, на которых отсутствовала маркировка.

При этом на «беде» хозяйки решил нажиться оперативник местной таможни, который сам и участвовал в проверочных мероприятиях данного магазина.

Дабы впредь таких «инцидентов» не было, оперативник затребовал через посредника передать ему 500 тысяч «единоразово», а в дальнейшем ежемесячно платить по 15 тысяч рублей. За данную сумму таможенник предлагал общее покровительство, а также обещал предупреждать о готовящихся проверках и покрывать правонарушения. В случае же отказа вымогатель лично угрожал предпринимательнице, что использует своё положение и против неё возбудят уголовное дело.

Женщина обратилась в правоохранительные органы и под контролем сотрудников УФСБ передала деньги посреднику, который спустя несколько часов передал сумму оперативнику.

Сообщники были задержаны с поличным, сообщили в пресс-службе следственного комитета Севастополя.

Как сообщал «Новый День», в конце февраля салон шуб в одном из севастопольских торговых центров остался без солидной части дорогого мехового товара – 262 шуб. По предварительной оценке, изъятые изделия могут стоить более 30 миллионов рублей.

Сейчас в таможне выясняют, соблюдали ли их владельцы законы при перемещении границ Евразийского экономического союза.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 09.03.17

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