Музей-заповедник «Херсонес Таврический» перешёл в наступление на гаражи, дикие «экскурсии» и пляжников / Запрет на купание – окончательный

Публикации за 28.02.17

Туристы и горожане игнорируют запрет пляжного отдыха на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» и регулярно уничтожают таблички «Купание запрещено». Введение платы за экскурсии по Херсонесу привело к их перемещению за забор, а строительство парковки и разворотного кольца требует сноса 70 гаражей.

Как передает корреспондент агентства «Новый День» сегодня на пресс-конференции директор «Херсонеса» Светлана Мельникова подчеркнула, что запрет на пляжный отдых действует по распоряжению губернатора Севастополя.

«Проблема купания очень тяжелая, поскольку Севастополю явно не хватает пляжей, – отметила она. – Наша вычищенная и ухоженная территория привлекает отдыхающих, и часто приходят с шашлыками и арбузом. И ждать от меня, мол, приходите и купайтесь – нет, конечно».

По словам директора музея, в объявлениях о сдаче жилья отдыхающим часто упоминается пляж Херсонеса, что приводит к конфликтным ситуациям с туристами. Составлять административные протоколы на нарушителей охрана заповедника не имеет права, а таблички с предупреждением о запрете регулярно исчезают. Тем не менее, отступать от запрета на пляжный отдых дирекция не намерена.

«Вопрос обсуждается еще с 1925 года. В архиве есть заметка в газете, где руководство музея объясняло, почему нельзя купаться», – отметила Мельникова.

Она не уточнила, по какой причине действовал запрет почти сто лет назад, но в качестве актуального аргумента назвала уважение к духовной жизни в Свято-Владимирском кафедральном соборе и личную ответственность за «сломанные руки и ноги».

Помимо запрета на пляж, в этом курортном сезоне будет введено временное ограничение на посещение «Херсонеса» в часы пиковой нагрузки. По словам Мельниковой, сделаны расчеты по максимальному количеству посетителей и если их число достигнет предела, ворота музея будут временно закрыты.

«В этом году наших посетителей ждет объявление, что территория переполнена и надо будет немножко подождать», – указала Мельникова и добавила, что в прошлом году количество посетителей в день достигало 8 тыс человек. Введение же платы за экскурсии по территории Херсонеса привело к их проведению за музейным забором.

«Многие фирмы берут деньги за посещение Херсонеса, – пояснила она. – Заборы у нас прозрачные, и люди стоят, слушают экскурсовода, а потом проходят на территорию погулять».

При посещении свыше 1 млн туристов в год, заповедник оставил вход на территорию свободным. По словам директора, упущенная выгода составляет около 60 млн руб при плане внебюджетных поступлений в 13 млн руб.

Поэтому музей заключил договоры с турфирмами, санаториями и пансионатами на организованные группы экскурсантов. Подготовка внештатных экскурсоводов в самом разгаре и желающих, со слов Мельниковой, очень много. Но есть проблема с парковкой экскурсионных автобусов.

«Сегодня около Херсонеса невыносимая ситуация, по сути тупиковая. Отсутствие кругового движения, перехватывающей парковки делают ее опасной, особенно для групп детей», – считает директор музея.

На уровне правительства Севастополя пришли к решению о сносе самовольных гаражей в непосредственной близости от ворот «Херсонеса» для обустройства парковки.

«Я прекрасно понимаю, что это вызовет волну возмущения. Думаю, что история будет непростая. Но то, что без этого Херсонес не сможет существовать, это бесспорно», – заключила Мельникова.

Напомним, в начале лета прошлого года депутаты Законодательного собрания Севастополя намеревались обратиться в министерство культуры РФ с просьбой снять запрет с пляжа в заповеднике «Херсонес Таврический». Депутаты считают запрет необоснованным, тем более, что взамен город не получил новых благоустроенных пляжей с приемлемой шаговой или транспортной доступностью.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 28.02.17

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