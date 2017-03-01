Публикации за 01.03.17

Суд признал незаконным увольнение главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», главный архитектор крымской столицы был уволен в ноябре прошлого года. Кроме того, фото Мавлютова разместили на «доске позора крымских чиновников».

Он подал в суд иск к городской администрации. Хотя местные власти настаивали на увольнении Мавлютова по 22-й статье «Закона о муниципальной службе» за несоблюдение ограничений и норм муниципальной службы, суд признал увольнение незаконным, так как в это время он находился на больничном. По решению суда архитектора должны восстановить в должности.

Отметим, что место главного градостроителя до сих пор свободно: никто так и не захотел занять место уволенного чиновника.

Как сообщал «Новый День», Мавлютов лишится места из-за разницы подходов к незаконной застройке с правительством республики. Он был назначен архитектором Симферополя в апреле 2015 года. Чиновник сразу же пообещал, что в городе «всё будет строиться по международным стандартам, опираясь на опыт местных архитекторов и историков». Последние предложения Мавлютова: ради расширения транспортного потока снести стадион «Локомотив», ликвидировать Центральный рынок, построив на его месте торгово-офисный гостиничный комплекс с большим парковочным пространством, а также установить гигантскую статую Христа на Ай-Петри.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.03.17

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