В Симферополе школьник «угостил» одноклассников клофелином: семеро детей в больнице

Публикации за 01.03.17

В симферопольской школе семеро учащихся отравились просроченным клофелином.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», учащиеся 6-го класса школы №12 вчера днём были доставлены в республиканскую больницу имени Титова с признаками отравления. У всех семерых было диагностировано отравление клофелином. Один из пострадавших в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию, но в ближайшее время его переведут в обычное отделение.

«Все находятся в тяжелом состоянии, но не критическом: угрозы для жизни нет», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Минздрава Крыма.

По данным следствия, один из школьников принес в учебное заведение ядовитое вещество и «угостил» им одноклассников. В настоящее время проводятся следственные действия, назначено проведение судебных экспертиз. В том числе выясняется, где школьник раздобыл клофелин. По факту отравления детей возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

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