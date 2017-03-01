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Крым

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Публикации за 01.03.17

В Симферополе школьник «угостил» одноклассников клофелином: семеро детей в больнице

В Симферополе школьник «угостил» одноклассников клофелином: семеро детей в больнице

В симферопольской школе семеро учащихся отравились просроченным клофелином.

Как передаёт корреспондент РИА , учащиеся 6-го класса школы №12 вчера днём были доставлены в республиканскую больницу имени Титова с признаками отравления. У всех семерых было диагностировано отравление клофелином. Один из пострадавших в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию, но в ближайшее время его переведут в обычное отделение.

«Все находятся в тяжелом состоянии, но не критическом: угрозы для жизни нет», – сообщили РИА в пресс-службе Минздрава Крыма.

По данным следствия, один из школьников принес в учебное заведение ядовитое вещество и «угостил» им одноклассников. В настоящее время проводятся следственные действия, назначено проведение судебных экспертиз. В том числе выясняется, где школьник раздобыл клофелин. По факту отравления детей возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.03.17

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