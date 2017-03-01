Крымские школьники пили клофелин на «слабо»

Публикации за 01.03.17

В Симферополе отравившиеся клофелином школьники соревновались, кто больше выпьет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», неизвестные дали таблетки одному из шестиклассников, позже он поделился со своими друзьями.

«В школу клофелин принес одноклассник. Кто-то ему эти таблетки дал. Дети стали пить «на слабо», кто больше выпьет», – цитируют РИА Новости слова отца пострадавшего ребёнка. По его словам, дети, которые «съели меньше таблеток», уже завтра смогут отправиться домой.

Как сообщал «Новый День», инцидент произошёл вчера в школе №12. После употребления клофелина шесть школьников оказались в больнице, один – в реанимации. В настоящее время проводятся следственные действия, назначено проведение судебных экспертиз. В том числе выясняется, где школьник раздобыл клофелин. По факту отравления детей возбуждено уголовное дело.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.03.17

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