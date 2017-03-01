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Крым

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Публикации за 01.03.17

Крымские школьники пили клофелин на «слабо»

Крымские школьники пили клофелин на «слабо»

В Симферополе отравившиеся клофелином школьники соревновались, кто больше выпьет.

Как передаёт корреспондент РИА , неизвестные дали таблетки одному из шестиклассников, позже он поделился со своими друзьями.

«В школу клофелин принес одноклассник. Кто-то ему эти таблетки дал. Дети стали пить «на слабо», кто больше выпьет», – цитируют РИА Новости слова отца пострадавшего ребёнка. По его словам, дети, которые «съели меньше таблеток», уже завтра смогут отправиться домой.

Как сообщал , инцидент произошёл вчера в школе №12. После употребления клофелина шесть школьников оказались в больнице, один – в реанимации. В настоящее время проводятся следственные действия, назначено проведение судебных экспертиз. В том числе выясняется, где школьник раздобыл клофелин. По факту отравления детей возбуждено уголовное дело.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.03.17

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