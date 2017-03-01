Форум «Открытый Крым» в Ялте открыл активную кампанию курортного сезона-2017 (ФОТО)

Публикации за 01.03.17

В Ялте начал работу IV форум «Открытый Крым», дающий официальный старт активному туристическому сезону. Для крымской курортной отрасли он будет непростым – с восстановлением направлений в Турцию и Египет за российского туриста придется бороться.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», впервые форум проходит в санаторно-курортном комплексе «Mriya Resort&Spa», где цены в сезон стартуют от 6,5 тыс руб. Тем не менее, глава Ростуризма Олег Сафонов призвал крымский туристический бизнес поумерить аппетиты и готовится к «жесткой битве за нашего туриста».

«Мы готовимся к высокому сезону и должны сделать все, чтобы в условиях увеличивающейся конкуренции выбор по соотношению цена/качество был в пользу Крыма, –отметил он. – Очень важно, понимая конкуренцию, предпринять все меры, чтобы цены не только не росли, но и понизились. Мы должны убедить наших туристов, что в Крыму недорого, качественно и безопасно, что Крым ждет и приглашает всех наших граждан и иностранных туристов».

Успешность сезона глава Ростуризма оценил в показателях прошлого года: свыше 6 млн туристов и рост в 25%. Акцент, по его мнению, нужно делать на уникальном сочетании историко-культурного и лечебного потенциала Крыма, не забывая о туристах из Украины, которые прежде составляли 75% потока. «Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что мы будем очень рады приветствовать туристов и из Украины, – указал Сафонов. – Крым очень хлебосольный, гостеприимный, всем хватит, солнца, неба и тепла».

Глава Ростуризма признал, что санкции негативно сказываются на турпотоке из дальнего зарубежья. Однако никакой трагедии в этом нет, и работа над продвижением Крыма, как одной из основных туристических дестинаций России, идет планомерно.

«Нам нужно сделать все, чтобы в 2017 году высокий сезон прошел также успешно, и задача форума сказать всем гражданам нашей страны, а также гостям из-за рубежа, что Крым открыт, Крым ждет туристов и сделает все, чтобы людям из всех регионов нашей страны и из-за рубежа было комфортно, удобно и интересно отдыхать в Крыму», – заключил Сафонов.

Ранее министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий сетовал, что крымские отели сегмента «три звезды» выставили цены на предстоящий курортный сезон на 30% выше прошлогодних. Больше всего расценки взлетели на западном побережье Крыма – до 57% в плюс к ценам 2016 года. Напомним, форум «Открытый Крым» стал преемником весенних и осенних туристических выставок, которые ежегодно проводились в Ялте. На форуме представлены две выставки: «Открытый Крым – 2017» с 200 объектов размещения, сферы услуг и туркомпаниями, и первая выставка пляжного оборудования «Пляжный мир», которая объединила 20 экспонентов. Самый заметный – макет пляжа Центра профессиональной реабилитации инвалидов, который изготовили подопечные центра.

Заявки на участие в форуме подали более 1,5 тыс представителей отрасли. Жесткая пропускная система требовала обязательной регистрации, поэтому на форум попали только имеющие непосредственное отношение к турбизнесу.

В течение трех дней на форуме будут проходить презентации, «круглые столы» и пленарные заседания по темам развития туристических направлений.

Ялта, Глеб Заскоков

Ялта. Другие новости 01.03.17

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