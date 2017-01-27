«Жадность фраера погубит…» Крымские отели подняли цены на 30-50 процентов

Публикации за 27.01.17

Крымские отели сегмента «три звезды» выставили цены на предстоящий курортный сезон на 30% выше прошлогодних. Больше всего расценки взлетели на Западном побережье Крыма – до 57% в плюс к ценам 2016 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в ходе вебинара с представителями турбизнеса министр курортов Крыма Сергей Стрельбицкий раскритиковал ценовую политику отельеров.

«Отели «три звезды» на Южном берегу Крыма повысили цены на 22,5%, Западный Крым – на 57,1% , Восточный Крым – на 30,3%», – указал он и добавил, что в сегменте «четыре звезды» рост цен составил 21%, 17% и 8,7% соответственно.

По мнению министра, подобная ценовая политика приведет к оттоку туристов в сторону частного сектора, а заверения отельеров о готовности снизить цены, если рынок их не примет, отрицательно скажутся на деловом имидже курортного Крыма.

«Надо учиться у коллег в Сочи: они четко ориентируются в рынке и устанавливают конкурентно способные цены», – считает Стрельбицкий.

Он сообщил, что по поручению главы республики минкурортов выявит главных виновников создания «отрицательного имиджа республики» и примет самые серьезные меры.

«Не будем сотрудничать с теми, кто пытается урвать», – предупредил Стрельбицкий.

Напомним, представители турбизнеса готовятся к снижению спроса на отдых в Крыму. На фоне возобновляющей чартеры Турции с лояльными ценами стремление Крыма повысить расценки выглядит не логичным: в сезоне 2016 года большинству объектов в разгар сезона пришлось снижать стоимость отдыха, а каждый второй курортник выбрал частные гостевые дома для размещения.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 27.01.17

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