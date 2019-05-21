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Вторник, 21 мая 2019, 17:01 мск

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В Мисхоре обрушился единственный причал для прогулочных катеров

В поселке Мисхор на Южном берегу Крыма сегодня, 21 мая, произошло обрушение причала, к которому швартовались прогулочные катера. По словам директора Ялтинского торгового порта Романа Подсудевского, в результате происшествия никто не пострадал.

«Этот причал старый, срок его эксплуатации заканчивался 27 мая 2019 года. Сейчас на месте находятся представители порта, которые закрывают доступ на причал», – цитирует РИА «Новости Крым» слова директора порта. Подсудевский отметил, что данный причал, как и остальные на южном берегу, включен в Федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма, в настоящее время готовятся документы, чтобы в рамках данной программы он стал приоритетным для проведения реконструкции.

Наблюдатели удивлены, почему подготовка документов стартовала только сейчас вместе с началом нового туристического сезона? Остается непонятным, каким образом будет организована посадка людей на прогулочные катера, будут ли гости Мисхора и его жители лишены возможности совершать морские прогулки.

Отметим, что после вхождения Крыма в состав РФ причал был признан аварийным, но, несмотря на это ежегодно эксплуатировался. К нему швартовались прогулочные катера, совершающие морские прогулки вдоль ЮБК. Местные жители в соцсетях расстроены случившимся и обращаются к властям с просьбой скорейшего решения возникшей проблемы. «Еддс (Единая дежурно-диспетчерская служба – прим. ред.), оформите заявку на ремонт, пожалуйста! Мисхор – это сказочно красивое место, там большое скопление санаториев и гостиниц, а значит и много гостей (про местных молчу), очень стыдно перед ними за такой упадок...» – написала одна из пользовательниц «ВКонтакте».

Мисхор, Иван Гридин

Мисхор. Другие новости 21.05.19

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