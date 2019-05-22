Из-за сломанного причала туристы не смогут доплыть до Мисхора и Алупки

Прогулочные катера из Ялты будут ходить до лишь Ласточкиного гнезда. Мисхор и Алупка закрыты для посещения с моря из-за разрушенных причалов.

По словам начальника Ялтинского торгового порта Романа Подсудевского, катерам теперь негде швартоваться в Мисхоре. Причал в Алупке также находится в аварийном состоянии.

Обрушение причала, к которому швартовались прогулочные катера в поселке Мисхор на Южном берегу Крыма, произошло 21 мая. В результате происшествия никто не пострадал. Срок эксплуатации причала заканчивался 27 мая 2019 года.

Подсудевский отметил, что данный причал, как и остальные на южном берегу, включен в Федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма, в настоящее время готовятся документы, чтобы в рамках данной программы он стал приоритетным для проведения реконструкции.

Ялта, Служба информации РИА «Новый День»

Ялта. Другие новости 22.05.19

Операторы сотовой связи объявили о скорой отмене национального роуминга в Крыму. / «Теперь порядок!»: глава Бурятии нанес Крым и Байкал на корейскую карту. / На Крым надвигаются ливни с градом и шквалистым ветром. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»