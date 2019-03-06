Названы самые бюджетные российские курорты на мартовские праздники

На лидирующих позициях рейтинга самых недорогих российских приморских и курортов с минеральными водами на мартовские праздники оказались преимущественно курорты Крыма. Об этом сообщают специалисты сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Возглавили рейтинг Анапа и Ейск, где стоимость проживания в сутки в среднем составляет 900 рублей с человека.

В Евпатории и Саках, расположенных на территории Крымского полуострова, жилье обойдется туристам 1000 и 1050 рублей соответственно, в поселке Мисхор – 1200 рублей. Также относительно невысокой оказалась стоимость отдыха в приморских курортных поселках Черноморского побережья, например, в Кабардинке. В Кисловодске, славящимся своими минеральными лечебницами, жильё на период мартовских праздников можно арендовать по цене от 1200 рублей в сутки.

Рейтинг наиболее недорогих для отдыха курортных населённых пунктов был подготовлен на основе данных о бронировании отелей туристами с 7 по 10 марта 2019 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.03.19

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