В Ялте начнет работу туристическая полиция

В Ялте для обеспечения безопасности гостей курорта создадут отдел туристической полиции. «Опыт проведения чемпионата мира по футболу позволил апробировать работу туристической полиции, которая зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Принято решение о создании в этом году в Ялте отделения туристической полиции из числа 27 сотрудников патрульно-постовой службы», – сказал заместитель главы правительства Крыма Игорь Михайличенко.

Отмечается, что сотрудники турполиции будут владеть иностранными языками, что позволит обеспечить комфортное и безопасное пребывание иностранных туристов. Кроме того, Михайличенко сообщил, что с 1 июня по 30 августа в Крым командируют 180 полицейских из других регионов РФ для обеспечения безопасности курортного сезона.

В качестве дополнительных сил по обеспечению правопорядка решено привлечь представителей общественности из числа казачества, народных дружин, частных охранных организаций, студенчества и молодежи. Стоит отметить, что в обязанности туристической полиции будет входить не только наблюдение за общественным порядком, но и информирование отдыхающих о курортных возможностях Крыма.

Ялта, Иван Гридин

Ялта. Другие новости 28.05.19

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