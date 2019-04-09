В Никитском ботаническом саду откроется невиданный Парад тюльпанов

В Никитском ботаническом саду под Ялтой состоится грандиозное событие – завтра в полдень, 10 апреля, откроется Парад тюльпанов. По словам директора Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН Юрия Плугатаря, нынешний парад станет двенадцатым по счету.

Фото здесь и далее: Никитский ботанический сад

«На этот раз мы высадили 100 тыс. луковиц, и данная цифра бьёт все рекорды предыдущих лет. Сменяя друг друга, практически весь апрель на выставке продемонстрируют себя во всей красе 247 сортов тюльпанов. Но далеко не каждый сорт удостоен чести попасть на Парад: всего в коллекции Сада на сегодня – 506 сортов. Мы отобрали самые лучшие и раритетные сорта мировой и отечественной селекции, которые наверняка заинтересуют не только любителей флоры, но и представителей научных сообществ», – рассказал Юрий Плугатарь.

Стоит отметить, что садовники и ландшафтные дизайнеры вложили много сил в создание впечатляющей композиции. Так, например, при высадке луковиц были широко использованы приёмы плавного перехода от светлых к тёмным тонам и контрастные сочетания. Гости сада впервые смогут полюбоваться тюльпанами, носящими женские имена. Отдельно представлены и сорта селекции Никитского ботанического сада.

Стоимость посещения парка остаётся неизменной несколько лет: 300 рублей – билет для взрослого, 150 рублей – для ребёнка. Для детей до семи лет – вход бесплатный. Действуют многочисленные льготы, с их перечнем можно ознакомиться в отдельном разделе на сайте Никитского сада.

Ялта, Иван Гридин

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