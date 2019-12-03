Пещеры Крыма заняли лидирующие позиции среди спелеотуристов

Две расположенные на территории полуострова Крым пещеры вошли в первую тройку рейтинга самых интересных для любителей спелеотуризма пещер России. Об этом сообщает портал Tvil.ru. Так, за пещеру «Трехглазка» на Ай-Петри проголосовало 21,82% респондентов, благодаря чему природный объект занял вторую строку рейтинга из девяти.

Ледяная пещера Большой Бузлук в Алуште получила почти вдвое меньшую поддержку. За нее проголосовало 10,91% участников опроса, благодаря чему она оказалась на третьей строке рейтинга. Лидером голосования стала Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае. За нее отдали голоса почти 30% гостей портала.

Напомним, мпелеотуризм – вид спортивного туризма, цель которого посещать пещеры и любоваться их красотами.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 03.12.19

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