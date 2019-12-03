российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 декабря 2019, 14:19 мск

Новости Крым

Новости дня, Новости кратко

Пещеры Крыма заняли лидирующие позиции среди спелеотуристов

Две расположенные на территории полуострова Крым пещеры вошли в первую тройку рейтинга самых интересных для любителей спелеотуризма пещер России. Об этом сообщает портал Tvil.ru. Так, за пещеру «Трехглазка» на Ай-Петри проголосовало 21,82% респондентов, благодаря чему природный объект занял вторую строку рейтинга из девяти.

Ледяная пещера Большой Бузлук в Алуште получила почти вдвое меньшую поддержку. За нее проголосовало 10,91% участников опроса, благодаря чему она оказалась на третьей строке рейтинга. Лидером голосования стала Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае. За нее отдали голоса почти 30% гостей портала.

Напомним, мпелеотуризм – вид спортивного туризма, цель которого посещать пещеры и любоваться их красотами.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 03.12.19

В Крыму водителей и пешеходов предупредили об ухудшении погоды. / За тюленя ответит: Верховный Суд РК подтвердил санкции в отношении ялтинского зоопарка. / В Севастополе повысили тарифы на эвакуацию автомобилей и их хранение на штрафстоянке. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Отдых в Крыму

В Ялте начнет работу туристическая полиция

Глава минтранса Крыма посоветовал новичкам избегать трассы «Таврида»

Из-за сломанного причала туристы не смогут доплыть до Мисхора и Алупки

Операторы сотовой связи объявили о скорой отмене национального роуминга в Крыму

В Мисхоре обрушился единственный причал для прогулочных катеров

Разбитые дороги, вонючие реки, закрытые территории – Судак готовится к открытию сезона

В Никитском ботаническом саду откроется невиданный Парад тюльпанов

Названы самые бюджетные российские курорты на мартовские праздники

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Поволжье, Юг России, Общество, Россия, Туризм, Крым+Севастополь, Отдых в Крыму,