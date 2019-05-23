Глава минтранса Крыма посоветовал новичкам избегать трассы «Таврида»

Малоопытным водителям лучше избегать поездок по строящейся в Крыму федеральной трассе «Таврида» и вместо неё пользоваться старой дорогой Феодосия – Симферополь. Такое заявление сделал глава минтранса Крыма Сергей Карпов. По словам чиновника, некоторые автомобилисты устают и не справляются с управлением на «Тавриде», где продолжаются строительные работы, что приводит к серьезным авариям.

«Старая трасса, которая у нас идёт от Феодосии, находится в хорошем состоянии. В этом году установлено освещение во всех населённых пунктах, через которые она проходит. Работают объекты сервиса и автозаправочные станции. Поэтому рекомендую для более комфортного перемещения, особенно малоопытным водителям и водителям, которые перевозят группы людей, в этом сезоне пользоваться старой трассой, чтобы снизить нагрузку на трассу «Таврида». Также разделение трафика позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий», – рассказал Карпов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Комментируя данный призыв, глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин отметил, что в правилах дорожного движения нет определения «водитель-новичок». «Если МРЭО ГИБДД выдал человеку водительское удостоверение, значит, он может передвигаться по любым открытым для движения дорогам. Конечно, есть понятие опыта, но ведь и «Таврида» не какая-то там горная дорога, усеянная серпантинами, как подъём на Ай-Петри. Поэтому не нужно лукавить и раздавать советы. Тут вопрос в соблюдении правил, включая обгон – на это надо обращать внимание. А новички здесь ни при чём», – уверен он.

Цуркин добавил, чиновник должен работать, а не раздавать населению рекомендации, и в этом случае должен сделать всё, чтобы дорога стала понятна и безопасна для водителей, передает ForPost. «Причина высокой смертности и большого количества ДТП – нарушение ПДД, включая обгоны. Правила, которые должны соблюдать водители, предписывают дорожные знаки и разметка. <…> На трассе «Таврида» очень много медленно ползущих гружёных грузовиков, которые в том числе везут щебень для строительства этой же трассы, и очень мало разрешённых мест для обгона. Поэтому водители, которые плетутся за грузовиками, практически от безысходности нарушают правила. Также машины там часто вылетают с трассы, потому что очень много технологических съездов, которые никак не освещены и не обозначены. Поэтому даже с разрешённой скоростью передвигаясь, не каждый водитель успевает среагировать вовремя», – заметил Анатолий Цуркин.

Он напомнил, что, открывая в конце 2018 года движение по первой очереди строящейся «Тавриды», чиновники мотивировали это «желанием спасти нас от пробок в курортный сезон». Поэтому закрытие движения по трассе, чтобы снизить количество ДТП, проблемы точно не решит, необходимо лишь привести трассу в соответствие с требованиями безопасности, уверен глава ассоциации грузоперевозчиков.

Как писал «Новый День», на днях министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что строителям осталось достроить менее 40% трассы «Таврида». 1 апреля представитель строительной компании «ВАД» докладывал, что готовность федеральной трассы от Крымского моста до Севастополя составляет 54% и пообещал, что в мае откроется движение на развязке в районе села Трудовое.

«Таврида» будет иметь четыре полосы, ее протяженность составит 250 км. Половину маршрута составляют старые дороги, другая половина будет проложена заново. Максимальная разрешенная скорость по «Тавриде» составит 120 км/ч. Для того чтобы преодолеть путь от Керчи до Севастополя потребуется около 3 часов. По плану трасса должна быть достроена в 2020 году.

Прошлым летом строительство трассы приостанавливали, так как на ее пути обнаружили карстовую пещеру длиной минимум 1015 метров, в которой находились останки древних хищников и мамонтов.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 23.05.19

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