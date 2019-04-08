Трасса «Таврида» превратилась из предмета гордости в серьезную проблему

Крымская трасса «Таврида» превратилась из предмета гордости республиканского правительства в серьезную проблему как для чиновников, так и для крымчан и туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двухполосный участок «Тавриды» от Керчи до Симферополя до Керчи протяжённостью 190 километров открыли для движения 31 декабря 2018 года, и статистка аварийности в Крыму резко возросла. ДТП на магистрали происходят практически ежедневно.

«Согласно анализу открытых данных, за 30 дней эксплуатации на «Тавриде» произошло не меньше 25 дорожно-транспортных происшествий, – отмечает «Крымский телеграф». – И это только те, о которых написали в СМИ и в социальных сетях – официальной статистики пока нет».

Ситуация настолько серьезная, что поднят вопрос об организации придорожных травмоцентров.

Основными факторами аварийности издание называет специфическую разметку трассы, барьерное ограждение, не позволяющее уклониться от летящего «в лоб» автомобиля и другой угрозы, а также плохую работу дорожных служб: зимой надлежащая уборка была организована лишь после того, как число ДТП стало просто неприемлемым.

Провоцирует аварийность и пока что идеальное состояние дороги – это столь редкое явление в Крыму, что водители, игнорируя ограничение скорости до 60 км в час, несутся по «Тавриде» в 2 раза быстрее.

Начальник УГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко только в начале марта сообщил, что на открытых участках федеральной трассы «Таврида» заработали камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Правда, согласно карте размещения камер, непосредственно на трассе они установлены только на Керченском полуострове, на отрезке от Батального до Белогорска камер нет, видеонаблюдение ведется только на старой дороге, идущей через Старый Крым и Богатое. Не видно камер и на участке от Белогорска до Симферополя.

«Крымскому правительству пришлось признать официально: с открытием «Тавриды» аварийная ситуация в республике ухудшилась. И пора уже что-то с этим делать», – отмечаюи СМИ.

Но делать быстро не получится: комплекс мер для обеспечения безопасного движения по трассе «Таврида» еще только разрабатывается. По словам министра транспорта РК Сергея Карпова, в первую очередь планируется увеличить количество передвижных камер наблюдения и установить большое количество дорожных знаков.

А еще обсуждается вопрос о переводе пассажирских автобусов в целях безопасности на старую дорогу.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.04.19

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