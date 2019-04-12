Плохие дороги за год убили в Крыму более 200 человек

Крым вошел в число российских регионов с самыми опасными дорогами. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного межрегиональным общественным центром «За безопасность российских дорог».

Организация составила рейтинг безопасности российских дорог за 2018 год, в который попали 50 регионов с населением свыше 1 млн человек. При его составлении учитывались количество ДТП из-за плохого качества магистралей, число пострадавших и погибших в авариях, произошедших из-за разбитого дорожного покрытия, протяженность автодорог региона (свыше 5000 километров), а также размер автопарка. Исследователи разделили регионы на три группы: «зеленая» (территории с удовлетворительной дорожной безопасностью), «желтая» – с недостаточной безопасностью, «красная» – с высокой дорожной опасностью.

Крым оказался в «красной зоне», заняв 37 место в рейтинге. В регионе, согласно официальной статистике ГИБДД, в 2018 году произошло 1589 дорожных аварий по причине плохого состояния дорог. Жертвами ДТП стали 228 человек, ранены 1984 человека.

Как отмечают авторы исследования, в Крыму в настоящее время нормативным требованиям не соответствуют 4800 км из 6129,3 км общей протяженности дорог регионального и межмуниципального значения.

Рейтинг третий год подряд возглавила Томская область. В регионе в прошлом году из-за плохих дорог произошли 455 ДТП, в них погибли 36 человек и пострадал 581 человек.

Самая удручающая ситуация в Челябинской области, замыкающей рейтинг. В регионе из-за плохого состояния автомагистралей произошло 4363 аварии. В них погибли 356 человек и ранены 5603 человека.

Эксперт центра Михаил Соколовский, комментируя результаты исследования, отметил, что «южные регионы не выходят из «красной зоны» более четырех лет». По его словам, в Крыму не соответствует нормативным требованиям 78% дорог, в Краснодарском крае – более 50%, в Ставрополье – 47,8%. «Реальное снижение смертности на дорогах мы увидим не ранее 2024 года, когда завершится национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – добавил эксперт.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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