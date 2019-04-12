Жители Крыма обнаружили почти 800 км убитых дорог

Участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» совместно с общественниками и журналистами Крыма проверили состояние дорог, качество их содержания и эффективность организации дорожного движения в Симферополе. Замечания по итогам рейда общественники озвучили представителям городской администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», примером стала улица Субхи, которую местные жители нанесли на карту «убитых» дорог в 2017 году. Дорожное покрытие там не ремонтировалось несколько десятков лет. Сейчас полотно усеяно ухабами и выбоинами, местами полностью разрушено.

На улице Нижнегоспитальной, где в прошлом году прошел капитальный ремонт, качественные показатели отражаемости дорожной разметки не соответствуют нормативам.

«Новые дороги, на которых спустя пару месяцев невозможно рассмотреть разметку и на которых не хватает освещения, едва ли можно назвать комфортными и безопасными. И, конечно, важно обеспечивать комплексную эффективную организацию дорожного движения на дорогах», – отметил эксперт ОНФ в Крыму Виталий Викторов.

Отметим, что за время реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ» жители Крыма нанесли на карту «убитых» дорог 1 тысячу 520 участков общей протяженностью 774 км. Более трети всего отметок оставили жители Симферополя.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.04.19

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