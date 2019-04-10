Круче, чем в Германии: дорога от Симферополя до Ялты обойдется бюджету дороже, чем «Таврида»

Ремонт дороги, ведущей из Симферополя в Ялту, оценили в 103 млрд рублей. План проведения работ намереваются согласовать с Москвой до 1 июля 2019 года.

Предварительный аудит уже прошел в федеральном центре, сообщил глава республики Сергей Аксенов. После того, как план проведения работ будет согласован с правительством РФ, а также с министерством транспорта, будет принято решение по источнику финансирования.

По словам Аксенова, традиционно этот участок сильно загружен. В высокий сезон, когда на полуостров приезжают туристы, на дороге нередко возникают пробки. Помимо ремонта, планируется расширить трассу и построить 22 разноуровневые транспортные развязки.

Протяженность трассы Симферополь – Ялта составляет 82 км. Таким образом, ремонт одного км дороги обойдется 1,25 млрд рублей. То есть в 2 раза дороже, чем 1 км трассы «Таврида», большая часть которой строится с нуля.

Отметим, что по данным Минтранса России, средняя стоимость строительства 1 км одной полосы магистрали I категории составляет 39 млн рублей, капитального ремонта – 19 млн рублей. Если сравнивать с Европой, то ремонт 1 км экспериментальной дороги с суперсовременным основанием и покрытием оценена в 0,5 млн евро. А ялтинская трасса – в 16 млн евро.

Кстати, в конце марта дорогу Симферополь – Алушта – Ялта уже начали ремонтировать. Об этом тоже сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, уточнив, что на работы из республиканского бюджета выделено 180 млн рублей. Исходя, из среднероссийских центр, привести в порядок удастся не более 10 км.

То есть, после того, как федерация даст деньги на масштабную реконструкцию, ремонт проведут по второму разу.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 10.04.19

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