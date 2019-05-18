Озвучены новые данные о готовности трассы Таврида

Строителям осталось достроить менее сорока процентов федеральной трассы «Таврида».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время осмотра большой дорожной развязки под Симферополем заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Общая готовность объекта составляет более 60%», – цитирует министра РИА Новости.

Напомним, первого апреля текущего года представитель строительной компании «ВАД» докладывал, что готовность федеральной трассы «Таврида» от Крымского моста до Севастополя составляет 54% и пообещал, что в мае откроется движение на развязке в районе села Трудовое.

Трасса «Таврида» будет иметь четыре полосы, ее протяженность 250 км. Половину маршрута составляют старые дороги, другая половина будет проложена заново.

Максимальная разрешенная скорость по «Тавриде» составит 120 км/ч. Для того чтобы преодолеть путь от Керчи до Севастополя потребуется около 3 часов. По плану трасса должна быть достроена в 2020 году.

Прошлым летом строительство трассы приостанавливали, так как на ее пути обнаружили карстовую пещеру длиной минимум 1015 метров, в которой находились останки древних хищников и мамонтов.

Как сообщал «Новый день», на днях президент РФ Владимир путин пообещал открыть железнодорожное сообщение с Крымом с опережением графика.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.05.19

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