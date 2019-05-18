Минтранс ответил на поручение Путина о досрочном открытии ж/д моста в Крым

Министерство транспорта готово выполнить поручение президента РФ об открытии раньше графика железнодорожного сообщения с Крымом.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе инспектирования транспортных объектов на полуострове заявил глава ведомства Евгений Дитрих.
«У нас принято указание, пожелание руководителя выполнять, и это указание будет исполнено», – доложил Дитрих, отвечая на вопрос журналистов.
Напомним, о том, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика президент России Владимир Путин заявил на медиафоруме ОНФ.
«В конце года с опережением графика железнодорожная часть (Крымского) моста будет достроена, и он заработает», – сообщил Путин.
Ранее открытие железнодорожного сообщения с Крымом намечалось на 1 декабря 2019 года.
Как сообщал «Новый День», сегодня министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что строителям осталось достроить менее сорока процентов федеральной трассы «Таврида».
«Общая готовность объекта составляет более 60%», – сообщил министр.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 18.05.19
Председатель Госдумы обнаружил у Зеленского распад психических функций. / Озвучены новые данные о готовности трассы Таврида. / В Москве подозревают, что шоумен Зеленский безнадёжен. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»