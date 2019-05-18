Минтранс ответил на поручение Путина о досрочном открытии ж/д моста в Крым

Министерство транспорта готово выполнить поручение президента РФ об открытии раньше графика железнодорожного сообщения с Крымом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе инспектирования транспортных объектов на полуострове заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

«У нас принято указание, пожелание руководителя выполнять, и это указание будет исполнено», – доложил Дитрих, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, о том, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика президент России Владимир Путин заявил на медиафоруме ОНФ.

«В конце года с опережением графика железнодорожная часть (Крымского) моста будет достроена, и он заработает», – сообщил Путин.

Ранее открытие железнодорожного сообщения с Крымом намечалось на 1 декабря 2019 года.

Как сообщал «Новый День», сегодня министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что строителям осталось достроить менее сорока процентов федеральной трассы «Таврида».

«Общая готовность объекта составляет более 60%», – сообщил министр.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.05.19

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