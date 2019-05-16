Президент РФ пообещал открыть железнодорожное сообщение с Крымом с опережением графика

Железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика. Об этом президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ.

Как уже сообщал «Новый День», Крымский мост – самый протяженный в России, его длина составляет 19 км. Движение транспорта по автомобильной части моста было открыто 16 мая 2018 года. Движение поездов по железнодорожной части планировалось запустить 8 декабря 2019 года.

«В конце года с опережением графика железнодорожная часть (Крымского) моста будет достроена, и он заработает», – заявил сегодня президент РФ.

Путин добавил, что в федеральные министерства решают вопрос ввода в РК и Севастополь крупных корпораций по производству продовольствия, чтобы решить проблему роста цен.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.05.19

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