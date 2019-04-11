Разбитые дороги, вонючие реки, закрытые территории – Судак готовится к открытию сезона

Судак встретит туристов мусором, разбитым транспортом и дорогами, вонючими «реками» и перекрытыми проходами к пляжам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос подготовки к новому туристическому сезону обсуждался 10 апреля на выездном заседании Совета министров Крыма.

Горожане сообщили: подготовка к сезону идет полным ходом – цены на автобусы уже подняли, при этом колдобины на дорогах как были, так и остались. В самих автобусах сидения рваные, шторы грязные. Некоторые помыли перед приездом правительства, но в целом состояние машин оставляет желать лучшего.

В Минтрансе признали – автобусы, действительно не новые. И их всего 30 на 13 маршрутов.

Еще одна проблема – чистота одного из самых популярных курортов Крыма. На главной туристической улице Судака – Кипарисовой аллее нет ни одной урны. Ливневая канализация в городе неисправна и, как оказалась, даже не находится на балансе муниципалитета. Поэтому чистят ее только в крайних случаях. Поэтому во время летних дождей по улицам Судака, как всегда, побегут бурные реки из сточных вод.

В поселке Уютное тоже течет река, но не мутная, а чистейшая: протекает трубопровод. Почему – никто не знает и не интересуется: вода течет давно, и никаких мер не предпринимается. Напомним, Судак испытывает серьезные проблемы с водоснабжением: воду включают по графику на 2-3 часа в день. И подобная расточительность вызывает недоумение.

Не обходится без уличных рек и в Новом Свете, где с водой еще хуже, чем в Судаке: но там потоки бегут из-под мусорных контейнеров. И все это стекает в море.

В очередной раз был поднят вопрос доступности пляжей. По словам первого замминистра курортов и туризма Крыма Игоря Котляра, из 20 городских пляжей только 3 могут получить статус лечебных – этот вопрос сейчас решается. Все остальные, включая пляжи санаториев, будут доступными для всех желающих.

Однако уже сейчас выяснилось, что добраться до некоторых их них невозможно, так как проходы к берегу лежат по закрытой территории.

Например, такая ситуация сложилась в Новом Свете, где одноименный пансионат закрыл свою территорию не только для отдыхающих в соседнем пансионата «Полет», но и для жителей поселка. И теперь, чтобы попасть на набережную и к пляжам, приходится давать большой круг.

С аналогичной проблемой столкнулись и в Уютном: жителей перестали пускать к морю через территорию санатория МВД «Сокол». «В поселке живут, в основном, пенсионеры, им обходить тяжело», – возмущаются жители.

И если в Новом Свете проблему обещают решить с помощью электронных ключей, которые для жителей должен изготовить пансионат, то как быть в споре между обитателями Уютного и «Соколом» пока никто не знает.

Напомним, по данным министерства курортов и туризма Крыма, турпоток в Судак в 2019 году может увеличиться на 14%.

Симферополь, Лиана Макоба

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