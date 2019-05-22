Операторы сотовой связи объявили о скорой отмене национального роуминга в Крыму

Операторы мобильной связи готовы к отмене национального роуминга на территории Крыма с 1 июня, сообщил заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Вадим Первых.

Соответствующий федеральный закон вступает в силу 1 июня 2019 года. В конце апреля глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев говорил, что национальный роуминг в Крыму будет отменен, а операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов. «Операторы связи, предоставляющие услуги подвижной радиотелефонной связи на территории республики, сообщают о готовности реализовать требования закона в установленный законодательством срок», – приводит ТАСС слова Первых.

Отметим, что два крупнейших российских оператора сотовой связи готовы отменить национальный роуминг на территории Крыма досрочно – в последние дни мая.

Как писал «Новый День», крупные российские операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. В результате россиянам во время поездки на полуостров приходится переплачивать. В Крыму услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком».

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 22.05.19

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