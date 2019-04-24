Роуминг в Крыму обещают полностью отменить

Федеральная антимонопольная служба обещает абсолютно исключить национальный роуминг в Крыму. В настоящее время на полуострове работают только местные операторы, другие российские компании не обслуживают абонентов в регионе из-за опасения попасть под санкции.

Как сообщил глава ФАС Игорь Артемьев, служба совместно с операторами связи, как всероссийскими, так и крымскими, приняла решение о том, что так называемого национального роуминга на полуострове не будет. Он добавил, что в Крыму создаются условия для местных компаний, чтобы они могли получать прибыль не за счет высоких цен, а заработать на обороте.

«Крым сейчас настолько привлекателен для российских туристов, что нет сомнений – после окончательной отмены национального роуминга (а юридически это уже произошло), операторы связи только выиграют», – цитирует Артемьева «Российская газета».

Закон об отмене национального роуминга был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации, а затем подписан президентом в конце прошлого года. Согласно документу с 1 июня 2019 года оператор мобильной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, в каком российском регионе тот находится. Таким образом, клиенты российских сотовых компаний в поездках по территории РФ будут оплачивать мобильную связь по тому же тарифу, что и в домашней сети.

Идея отмены национального роуминга в России была озвучена еще в 2017 году. Однако операторы заявляли, что на реализацию задуманного потребуется много времени. Сотовые компании также угрожали подорожанием своих услуг в случае, если им придется уравнять цены. ФАС несколько раз уличала операторов «большой четверки» в завышении стоимости тарифов для граждан, находящихся в поездках по стране. В конце концов, все компании выполнили предписание регулятора.

Однако на территории Крыма в настоящее время работают только региональные операторы. Компании «большой четверки» не предоставляют услуги на полуострове из-за опасения попасть под санкции ЕС и США. В результате россиянам во время поездки на полуостров приходится переплачивать.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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