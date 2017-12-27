ФАС: До лета проблема с роумингом в Крыму будет решена

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обещает уже в ближайшие месяцы снизить стоимость роуминга в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам заместителя руководителя ФАС России Анатолия Голомолзина, после того как антимонопольная служба возбудила дела в отношении операторов «большой четверки», уже появились первые результаты: компания «ВымпелКом» в несколько раз снизила цены на роуминг на полуострове. Остальные три оператора заявили о готовности выполнить предписания ФАС. Для них сроки исполнения предупреждения антимонопольной службы будут продлены до 31 января 2018 года.

«Ранее тарифы, установленные операторами, существенно отличались от тех, которые действовали в домашнем регионе. Мы выдали предупреждения операторам. И ожидаем, что до 31 января они объявят об окончательном уровне тарифов и поэтапном снижении тарифов на услуги связи в роуминге. Не позднее чем в мае 2018 года эта проблема будет окончательно решена», – заявил Голомолзин.

Как сообщал «Новый День», ранее ФАС заявила о нарушениях пункта 6 части 1 статьи 10 «Закона о защите конкуренции». 14 июля антимонопольная служба потребовала, чтобы операторы в каждом тарифном плане «устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках».

Между тем, в ФАС уже анонсировали отмену роуминга, но проблема так и не была решена в озвученные сроки.

Симферополь, Анастасия Зук

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