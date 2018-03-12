Минсвязи: Мобильные операторы резко снизили стоимость роуминга для Крыма

Российские мобильные операторы в несколько раз снизили стоимость роуминга в Крыму. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

«Как техническое явление роуминг остается, потому что sim-карты одного оператора работают в сети другого оператора. Мы хотим, чтобы связь у абонентов была, но не приводила к каким-то дополнительным расходам. Снижение этих расходов произошло в среднем в 3 – 5 раз», – пояснил министр на встрече с главой РК Сергеем Аксеновым, уточнив, что снизились как расходы крымчан, уезжающих с sim-картами местных операторов в другие регионы России, так и расходы туристов, приезжающих в Крым.

Никифоров добавил, что процесс снижения стоимости мобильной связи продолжится.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 12.03.18

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