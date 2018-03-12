В ООН официально признали российские телефонные коды Крыма

Международный союз электросвязи (МСЭ) – специализированное учреждение ООН – признал российскую телефонную нумерацию для Республики Крым и Севастополя. Об этом заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров. «Международный союз электросвязи, ключевая организация в рамках ООН, в официальных документах отметила Крым и Севастополь как полноценную территорию связной части Российской Федерации, и какие-то разговоры на тему связной инфраструктурной принадлежности полностью ушли в прошлое», – сказал Никифоров на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым, добавив, что

полуостров надежно связан с материковой частью России подводными кабелями и это дает основание для системного развития связи в регионе.

«Российская нумерация, российские частоты, российский Интернет. Каких бы то ни было различий нет и не осталось, это подтверждено, в том числе документами, на уровне организации в ООН, – цитирует чиновника РИА «Новости». – Это важное решение, которое дает основание продолжать системное развитие связи».

Российские телефонные коды для Крыма и Севастополя были опубликованы в оперативном бюллетене МСЭ за июль 2017 года со сноской «Информация опубликована по просьбе Российской Федерации. Это не подразумевает выражения какого бы то ни было мнения со стороны МСЭ или его секретариата в отношении статуса этих территорий». В том же документе есть коды для Крымской области и Севастополя и в разделе, посвященном Украине, отмечает издание.

Как уже сообщал «Новый День» , российские мобильные операторы в несколько раз снизили стоимость роуминга в Крыму.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 12.03.18

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