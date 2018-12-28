Путин отменил роуминг внутри России

Национальный роуминг в России отменяется с 1 июня 2019 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ, утверждающий поправки к федеральному закону «О связи», сегодня опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, оператор мобильной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, в каком российском регионе тот находится. Таким образом клиенты российских сотовых компаний в поездках по территории РФ будут оплачивать мобильную связь по тому же тарифу, что и в домашней сети.

При этом уточняется, что абоненты будут платить за исходящие звонки собеседникам, находящимся за пределами России.

Закон был принят Госдумой 19 декабря и одобрен Советом Федерации 21 декабря.

Ранее региональные сотовые операторы пригрозили ростом цен на связь из-за отмены роуминга.

Напомним, 17 июля 2017 года ФАС обязала операторов «большой четверки» в течение двух недель изменить тарифы на услуги связи в поездках. Ведомство указало, что взимание дополнительной платы с абонентов за услуги связи при путешествиях по России необоснованно и предписало перейти к единым ценам. Речь шла об устранении наценок как во внутрисетевом роуминге (когда человек в другом регионе обслуживается в сети своего оператора), так и в национальном (когда домашнего оператора на территории, куда приехал абонент, нет).

После того как операторы заявили о технической невозможности выполнить предписание, в ведомстве согласились сдвинуть сроки отмены роуминга на 2018 год. В итоге сотовые компании выполнили предписание регулятора.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.12.18

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