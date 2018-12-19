В России отменен роуминг: думской оппозиции удалось уговорить «Единую Россию» за восемь лет

Сегодня нижняя палата российского парламента отменила роуминг, установив одинаковые условия оказания услуг связи для каждого абонента на всей территории России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект был внесен «Справедливой Россией» и принят сегодня в третьем, окончательном чтении.

Как заявил глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, теперь понятие роуминга в РФ не будет, и не только все входящие звонки будут бесплатными, но и, находясь в любой точке РФ, граждане смогут звонить по своему домашнему тарифу.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, обнаружив, что кто-то из депутатов хочет взять слово, отметил, что Думе, возможно, придется продлять время последнего в этой сессии заседания. «Мы так можем и не принять отмену роуминга», – усмехнулся он.

Как выяснилось, представители оппозиционных фракций решили только напомнить о своей роли в принятии нового закона. Депутат-«справедливорос» Михаил Емельянов не преминул сообщить, что законопроект внесла «Справедливая Россия». «Я бы хотел поблагодарить все остальные фракции за поддержку, и прежде всего фракцию большинства», – заявил он.

Либерал-демократ Ярослав Нилов, в свою очередь, тоже воззвал к памяти парламентариев, сообщив, что депутат от ЛДПР уже вносил такой же законопроект еще в 2010 году. «Потом присоединились к нему депутаты от «Единой России», и мы пытались сделать так, чтобы уже тогда он был принят. Однако тогда министр связи Никифоров здесь, в Госдуме, заявил, что под давлением нашей инициативы операторы сами ввели пакеты, позволяющие экономить на связи, и вопрос технологически был решен. А мы настаивали, чтобы все работало так же, как в той же Америке. Нас критиковали, говорили, что так мы развалим стационарную связь, что операторы связи вынуждены будут поднять стоимость связи. И наш законопроект был отклонен. А сегодня ситуация кардинально изменилась, и все вчерашние критики инициативу поддерживают», – заявил Нилов.

«У нас общая позиция по этому закону, – упрекнул его Володин, и поставил вопрос на голосование. – Отменяем роуминг».

В итоге Федеральный закон был принят единогласно, при 428 голосах «за».

«Все, кто говорил, что это решение, одной, другой фракций – все правильно, но идея не могла бы состояться без поддержки фракции большинства, – подытожил спикер. – Спасибо, коллеги из фракции «Единая Россия», что поддержали. Без ваших голосов законопроект не был бы принят. И Нилов, наш коллега, с 2010 года ждал бы еще много времени. Но большинство из «Единой России» этот закон приняло и поддержало».

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2019 года.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.12.18

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