Мобильные операторы определились со сроками отмены роуминга в РФ

Крупные российские операторы мобильной связи назвали точные даты отказа от внутреннего роуминга. «Мегафон» перестанет брать плату за входящие и исходящие звонки при нахождении за пределами домашнего региона с первого сентября, Теле2 – до 31 августа, МТС – с 30 августа, а «Вымпелком» («Билайн») – с сегодняшнего дня, 20 августа.

Стоит отметить, что во многих действующих сегодня тарифных планах мобильных операторов в принципе отсутствует внутренний роуминг. Напомним, операторы мобильной связи отменяют плату за роуминг по России в связи с позицией Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по данному вопросу.

Годом ранее ведомство указало, что взимание дополнительной платы с абонентов за услуги связи при путешествиях по России необоснованно и предписало перейти к единым ценам. Речь шла об устранении наценок как во внутрисетевом роуминге (когда человек в другом регионе обслуживается в сети своего оператора), так и в национальном (когда домашнего оператора на территории, куда приехал абонент, нет).

ФАС решила, что операторы нарушили закон о защите конкуренции, установив различные тарифы на одну и ту же услугу, не имея на то обоснования. По оценкам генерального директора «ТМТ консалтинг» Константина Анкилова, в 2017 году четыре крупнейших российских оператора заработали на внутрисетевом роуминге 30 млрд рублей, пишут «Ведомости».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.08.18

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