Региональные операторы пригрозили ростом цен на связь из-за отмены роуминга

Отмена роуминга в России под силу только федеральным операторам, тогда как региональные компании будут нести потери и могут вообще уйти с рынка. Небольшие сотовые операторы, которые обслуживают около 3,5 млн абонентов, просят депутатов доработать законопроект.

Вопрос об отмене роуминга обсуждался на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова 1 октября, пишет «Коммерсант». По словам участников встречи, итоги собрания будут направлены для рассмотрения в Госдуму.

Главная претензия региональных операторов состоит в том, что в случае отмены платы за звонки в поездках по России им все равно придется платить полную стоимость роуминга федеральным компаниям связи в тех регионах, где у них нет собственной сети.

Эксперты указывают, что операторы «большой четверки» могут компенсировать потери от отмены роуминга за счет высокодоходных абонентов, в тарифы которых никогда не был включен роуминг. При этом региональные компании всегда переманивали абонентов именно низкой ценой на связь.

Собеседники издания не исключают, что принятие законопроекта заставит региональных операторов серьезно поднять тарифы, наиболее дешевые из которых могут удвоиться в цене. Более того, большие потери могут и вовсе привести к уходу некоторых региональных компаний с рынка, либо им придется перепрофилироваться в виртуальных операторов (MVNO) на сетях федеральных участников.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.18

Российская промышленность погрузилась в пессимизм: шансов на рост почти нет. / Правительство нашло у россиян «дополнительный доход». / Энергетики пожаловались на ЧМ и плохую погоду летом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»