Операторы сделают бесплатными входящие звонки в поездках по России

«Большая тройка» сотовых операторов России объявила об отмене платы за все входящие звонки в поездках по России. Плата за внутрисетевой роуминг будет отменяться постепенно.

Для абонентов «Мегафона» бесплатные входящие звонки во внутрисетевом роуминге начнут действовать в августе-сентябре. Как сообщили в компании, для большинства клиентов изменения вступят в силу до 1 сентября, для всех остальных – в первой половине сентября.

Для абонентов «Билайна» входящие звонки за пределами домашнего региона станут бесплатными с 20 августа. Бесплатные вызовы в поездках по России в ближайшее время вводит и МТС, однако в компании пока не назвали конкретную дату.

Как сообщал «Новый День», в июле Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене национального и внутрисетевого роуминга в России. В случае его полного согласования, роуминг будет отменен с 1 января 2019 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.08.18

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