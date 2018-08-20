ФАС оштрафовала компанию бизнесмена Тинькова за Крым

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию российского бизнесмена Олега Тинькова за Крым, точнее – за его отсутствие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ФАС признали недостоверной рекламную информацию об услугах связи, предоставляемых»Тинькофф Мобайл», которая размещалась в социальных сетях. В сообщениях говорилось о том, что абонентам компании будут предоставлены услуги без роуминга на территории всей России. Но фактически в некоторых регионах РФ воспользоваться предложением оказалось невозможно.

«Безлимитный интернет и отсутствие роуминга действуют на всей территории России за исключением Республики Крым и Севастополя: абоненты «Тинькофф Мобайл», находящиеся на этих территориях, будут находиться в условиях роуминга», – сообщили в ФАС.

Антимонопольная служба потребовала от компании распространять только правдивую рекламную информацию. А за уже размещенную оштрафовали на 100 тысяч рублей – за нарушение законодательства о рекламе.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 20.08.18

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