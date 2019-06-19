В Крыму появился первый взвод туристической полиции

В Крыму заступил на службу первый взвод туристической полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по РК, взвод создан в Ялте при отдельной роте патрульно-постовой службы полиции – он будет контролировать места, наиболее популярные у туристов.

Отличить сотрудников можно по нашивкам на рукавах. В ведомстве сообщили, что сотрудники прошли специализированные курсы в крымском филиале Краснодарского университета МВД, могут изъясняться на английском и сейчас изучают другие языки.

Жители Ялты считают, что первым делом туристическая полиция должна разобраться с фотографами, оккупировавшими набережную и навязывающими отдыхающим фото с животными.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 18.06.19

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