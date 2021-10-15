В Крыму рухнул еще один причал

В Ялте рухнул еще один причал.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел минувшей ночью в поселке Никита.
По словам местных жителей, причал построили лет 60 назад и с тех пор ни разу не ремонтировали. В последние годы он находился в нерабочем состоянии.
Это уже четвертый ялтинский поселок, оставшийся без причала. До этого рухнули пирсы в Мисхоре и Курпатах, из-за аварийного состояния закрыт причал в Алупке.
Напомним, Главгосэкспертиза РФ одобрила проект реконструкции 12 пассажирских пирсов в Ялте, Судаке и Алуште еще в апреле 2017 года. С тех пор ни один из них не реконструирован.
Ялта, Олег Яковенко
Ялта. Другие новости 15.10.21
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