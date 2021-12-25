На кой нам эти миллионы? Власти Крыма в очередной раз передумали вводить курортный сбор

Власти Крыма в очередной раз передумали вводить курортный сбор на территории республики. Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма и курортов РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ведомство подготовило законопроект о признании утратившим силу закон Республики Крым от 30 ноября 2017 года №435-ЗРК/2017 «О введении курортного сбора». Согласно пока еще действующему документу, взимание курортного сбора планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.

«На сегодняшний день решениями сессий городских советов указанных муниципальных образований приняты решения о выходе из эксперимента, другие регионы заявки на включение в состав эксперимента не подавали», – заявляют в минкурортов.

Напомним, эксперимент по взиманию с туристов денег на поддержание курортной инфраструктуры должен был стартовать 1 мая 2018 года в пяти регионах России. Севастополь сразу отказался от участия в программе, Крым отложил введение сбора сначала до 1 мая 2019 года, а затем на неопределенный срок, а в конец прошлого года мораторий продлили до мая 2022 года.

Полтора месяца назад крымские чиновники вернуться к рассмотрению вопроса: на официальном портале правительства республики появилось постановление Совмина, согласно которому муниципалитеты, желающие принять участие в эксперименте по введению курортного сбора, должны были направить в правительство РК соответствующие заявки до 31 декабря текущего года.

Изменил свою позицию и Севастополь: «Мы будем участвовать. Поддерживаю идею, – заявил губернатор Михаил Развожаев в ноябре. – Это позволит городу направлять больше средств на благоустройство и развитие туристической инфраструктуры. Она у нас испытывает огромную нагрузку в летний сезон».

Но теперь ситуация снова изменилась.

Объясняя отказ от введения курортного сбора, замминистра курортов и туризма Юлия Мартыненко сослалась на значительное количество обращений представителей туристского бизнеса, а также позицию отраслевых общественных организаций и мнение экспертов отрасли, которые, по ее словам, выражают негативное отношение к введению курортного сбора на территории Крыма.

«Отмечались значительные репутационные риски, а также риски перераспределения турпотока в «теневой» сектор средств размещения, что ставит легальные средства размещения в неравные условия конкуренции», – пояснила замминистра.

Кроме того, добавила чиновница, прогнозируемые поступления от курортного сбора в Крыму сопоставимы с расходами, которые дополнительно могут понести операторы этого сбора. «До начала взимания курортного сбора, как минимум, необходимо провести ряд мероприятий, в том числе отработать механизм по легализации деятельности физических лиц, осуществляющих оказание услуг временного размещения, обеспечение временного проживания, сдачу жилых и нежилых помещений внаем в курортных регионах Республики Крым», – заявила Мартыненко.

Год назад, комментируя продление моратория на курортный сбор, спикер Госсовета РК Владимир Константинов говорил ровно то же самое: «Перенос обусловлен значительным количеством обращений представителей турбизнеса, связанных с адаптацией к новой структуре туристического потока, а также с несвоевременностью введения дополнительных платежей для туристов в условиях пандемии. Есть риск перераспределения туристического потока в «теневой» сектор средств размещения, а также неравные условия конкуренции для легальных средств размещения».

А в апреле 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что предполагаемые сборы от 30 до 50 млн рублей в каждом муниципалитете не окупят затрат на подготовку взимания «туристического налога», а само администрирование займет достаточно много времени.

За прошедшие 2,5 года вполне можно было подготовиться и подсчитать, как затраты, так и доходы, но ситуация не изменилась даже в речах крымских чиновников, не говоря уже о деле.

Между тем, по итогам 2019 года общие сборы трех регионов, начавших эксперимент, составили около 1 млрд рублей.

Крым же в текущем году вполне мог заработать только от введения сбора по минимальным подсчетам (например, 10 рублей в день с каждого туриста в течение 7 дней) более 600 млн рублей (ведь по официальным данным турпоток уже превысил 9 млн человек). Эти деньги можно было пустить, например, на восстановление разрушенных причалов, что только повысило бы привлекательность Крыма.

Кстати, власти Краснодарского края подняли ставку курортного сбора на 2022 год: в Сочи до 50 рублей в сутки, на остальных кубанских курортах – до 30 рублей.

Почему-то они не боятся ни репутационных рисков, ни рисков перераспределения турпотока в «теневой» сектор.

Симферополь, Олег Яковенко

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