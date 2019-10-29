Курортный сбор помешает крымским властям ставить рекорды турпотока

В текущем году турпоток в Крым возрастет до 7млн человек, а в следующем – до 7,5 млн. Об этом сегодня заявил председатель комитета Государственного совета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Между тем, глава РК Сергей Аксенов в очередной раз сообщил, что курортный сбор на полуострове вводиться не будет.

Как уже сообщал «Новый День», ввести курортный сбор на полуострове должны были с 1 мая 2018 года, но проект был отложен на год под предолгом неготовности административных структур.

В апреле текущего года Сергей Аксенов заявил, что сбор не будет введен и в наступающем сезоне: предполагаемые сборы от 30 до 50 млн рублей в каждом муниципалитете, по мнению главы Крыма, не окупят затрат на подготовку взимания «туристического налога», а само администрирование займет достаточно много времени.

Более того, сообщил Аксенов, Крым вообще намерен отказаться от участия в эксперименте. Но в апреле парламент Крыма принял решение всего лишь перенести начало взимания сбора на 2 года – на 1 мая 2021 года.

23 октября Аксенов вновь вернулся к этой теме и сообщил, что мораторий на введение курортного сбора будет продлен, так как эта статья доходов для республики пока не актуальна.

Но если принять на веру те самые 7 млн туристов и прикинуть, сколько бы получил Крым, введя курортный сбор с 1 мая (из расчета 10 рублей в день и срока пребывания – 7 дней), то получается несколько сот миллионов рублей. Почему же крымские власти так упорно отказываются от этих денег?

«Это не какая-то благодать от главы республики, а попытка уйти от обоснования цифры в семь миллионов туристов в 2019, – пишет в Telegram «Крымский канал». – Например, в Краснодарском крае (плата запущена в курортных городах) десятирублевый сбор с совершеннолетних гостей принес в бюджет 196 млн рублей за год с начала эксперимента. Это шестая часть от всех налогов, которые тот же Крым собирает с туротрасли.

«Гостевой поток и время пребывания на полуострове можно адекватно оценить только внедрением сбора – даже по рублю с человека».

Симферополь, Лиана Макоба

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