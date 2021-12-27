Сеанс саморазоблачения: Аксенов сообщил об очередном туристическом рекорде в Крыму

За 11 месяцев текущего года Крым посетили 9 млн туристов – об этом в интервью ТАСС сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это рекордный показатель за весь постсоветский период. А, может быть, и абсолютный рекорд: по словам Аксенова во времена СССР приезжали до 10 млн туристов в год, по данным ТАСС рекордным стал 1988 год, когда полуостров посетили 8,3 млн человек (2,1 млн из них организованно, остальные – «дикарями»).

Впрочем, говорить об объективности статистики крымских властей трудно. До определенного времени в туристы записывали любого, приехавшего на полуостров, в том числе и самых крымчан, зачастую не по разу.

После того, как сам Аксенов подверг эту методику критике, уточнять способ подсчета туристов перестали. Только озвучивают количество приехавших – цифра неуклонно растет. При этом крымские власти упорно отказываются вводить курортный сбор, хотя в текущем году даже при самой минимальной ставке республика могла получить не менее 630 млн рублей.

Если, конечно, озвученный турпоток соответствует действительности. Но даже элементарные подсчеты позволяют в этом усомниться.

Тот же Аксенов в сентябре сообщал, что в январе-августе 2021 года турпоток в Крым составил 7,2 млн человек. При этом в самый массовый период сезона – в августе официально работали более 1 тысячи гостиниц и гостевых домов общей вместимостью более 155 тысяч мест. Допустим, все эта места размещения с 1 января по 31 августа были заполнены на 100%, а каждый клиент проводил в Крыму всего неделю. При таких идеальных условиях официальная турсфера могла бы принять менее 5,5 млн человек. На самом деле и отелей все 9 месяцев работало меньше, и загрузка большую часть указанного периода был далеко неполной, и туристы обычно приезжают больше, чем на неделю.

Если проанализировать только летние данные, когда можно говорить о максимальной загрузке, цифры тем более не сходятся. Так, по информации минкурортов РК, за 3 летних месяца 2021 года в Крыму отдохнули 5,2 млн туристов. При условии опять же 100% загрузки и 7-дневного пребывания, официально разместить можно было только чуть более 2 млн. Но в ведомстве сообщили, что средняя загрузка в августе (напомним, это самый пик турсезона) составляла 82%. Ну, пусть такая загрузка была все лето, и официальные отели приняли лишь 1,6 млн туристов. Где же были еще 3,6 млн?

Вот и получается: либо крымские власти из каких-то своих соображений сильно преувеличивают объем турпотока, либо мимо бюджета проходит две трети доходов крымской туристической сферы.

Возможно, именно поэтому крымские власти упорно отказываются вводить курортный сбор – не хотят показывать масштаб теневого сектора в одной из самых прибыльных сфер экономики полуострова.

Симферополь, Лиана Макоба

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