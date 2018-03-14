Эксперт: Рост внутреннего туризма в России – это сказки, а Крым вообще свой шанс упустил

Российский внутренний турпоток исчерпал возможности роста, а заявления об огромном росте рынка внутреннего туризма являются либо медийным преувеличением, либо на неверной (а возможно, и предвзятой) интерпретации данных. Об этом заявил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Дельфин» является одним из крупнейших игроков внутреннего рынка. Специалисты компании проанализировали тренды наступающего сезона. Результаты были представлены в рамках сессии «Фокус на Россию» на выставке MITT -2018.

Достоверной статистики и корректной методики подсчета всего внутреннего турпотока – как в целом по России, так и в отдельных регионах – сегодня нет, а ее создание серьезно осложнено наличием достаточно большого теневого сектора, отметил Ромашкин. Однако есть ряд ориентиров, которые косвенно свидетельствуют в пользу того, что кардинально объем рынка внутреннего туризма за последние пять лет не изменился.

Так, по данным ВЦИОМ, доля россиян, выезжающих летом на отдых куда-либо за пределы своего города или села, за последние пять лет держится на уровне 24% – 27% от опрошенных взрослых граждан. Существенно не меняется и доля граждан, бравших отпуск, но не выезжавших никуда летом за пределы своих мест обитания – 34% – 41%.

Отсюда можно сделать вывод о малой достоверности статистики, говорящей о «десятках миллионов» туристов в некоторых региона, говорит руководитель «Дельфина». «Если сложить данные, предоставляемые регионами, то они явно превысят численность всего населения России», – цитирует Ромашкина «Вестник АТОР».

На спад внутреннего турпотока в 2017 году повлияла, в первую очередь, Турция – ее рывок в прошлом году, по словам Ромашкина, «деформировал» рыночную картину.

Благодаря высочайшему отложенному спросу и грамотной ценовой политике, турецким отельерам удалось оттянуть часть туристов не только с внутреннего рынка России, в целом «искусственно надутого» за счет закрытия выездных пляжных направлений в 2016 году, подчеркнул эксперт, но и с ряда массовых средиземноморских направлений.

В наступающем сезоне Турция сохранит влияние на российский рынок: в январе количество запросов в Яндексе по отдыху в этой стране выросло на 219% к аналогичным прошлогодним показателям, в феврале – на 104%. Не стоит сбрасывать со счетов и Египет, но здесь все будет зависеть от сроков открытия этого направления.

Серьезным тормозом для внутреннего туризма является стагнация реально располагаемых доходов населения при повышении цен на отдых внутри страны, отмечает Ромашкин.

Так, если в 2012 году фактические траты одного туриста на летний отдых, по данным ВЦИОМ, составляли 24,7 тысяч рублей, в 2014 – 29, 7 тысяч, то в 2017 – уже более 37 тысяч.

Внутренний поток в 2017 году во многом вернулся к своим «естественным» объемам, считают специалисты, и вряд ли будет расти в 2018 году.

Ряд курортов показали естественное падение уже в 2017 году. К таковым относится Крым.

Полуостров, судя по статистике, прошел свой пик популярности – он пришелся на 2016 год. В 2017 году наблюдалось снижение общего потока в Крым как по данным Симферопольского аэропорта (5,1 млн пассажиров в 2017 году против 5,2 в 2016 ), так и по данным с Керченской переправы (6,1 млн человек в 2017 г. против 6,2 в 2016-м). Напомним, в министерстве курортов и туризма РК заявляют, что число отдыхающих сократилось на 173 тысячи, а в этом году отмечается прямо таки взрывной рост.

Однако, по мнению специалистов, в текущем году роста тоже ждать не приходится. Крыму пока не удалось сконвертировать яркий и живой первичный интерес туристов в 2015-16 годов в расширение «своей», лояльной постоянной аудитории: направлению нужно думать над развитием, считает Ромашкин, отмечая: число запросов в Яндексе на отдых в Крыму в январе 2018 года снизилось в годовом выражении на 13%, в феврале – на 5%.

Исключением из общего тренда, говорят эксперты, может стать Сочи, который, благодаря своим «фишкам», активному развитию и новым предложениям для туристов как в высокий, так и в низкий сезон, смог пойти наперекор общему тренду спада и даже вырасти. На сегодняшний день это единственное из российских туристических направление, демонстрирующие значительный рост числа запросов в Яндексе – в январе +31%, в феврале +17%.

Москва, Лиана Макоба

Москва. Другие новости 14.03.18

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