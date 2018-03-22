Ростуризм заявил о рекордном росте российского турпотока

Турпоток в России в 2017 году достиг рекордных показателей и в текущем году продолжит рост. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», внутренний турпоток в 2017 году составил 56,5 млн человек плюс в стране побывали 24,5 млн иностранных туристов. В целом, турпоток в РФ за прошедший год превысил 81 млн человек, что стало самым большим показателем с момента распада СССР, заявил Барзыкин «Известиям», правда, отметив, что данными о числе туристов до 2010 года он не располагает, но с 2010 года суммарный турпоток увеличился на 20%, внутренний – на 85%..

Чаще всего туристы в 2017 году выбирали для путешествия Москву (21,5 млн человек), Краснодарский край (16 млн), Санкт-Петербург (7,5 млн), Крым (5,4 млн) и Татарстан (3,1 млн).

Главным преимуществом путешествий по России в Ростуризме называют стоимость – в 1,5-2 раза дешевле средней поездки за границу.

В текущем году рост турпотока продолжится, уверен Барзыкин, – в первую очередь, за счет чемпионата мира по футболу.

Отметим, по данным ВЦИОМ, летом 2017 года 31% россиян вообще не отдыхали, а из тех, кто брал отпуск, треть провели его дома, еще 35% – на даче. За границу смог отправиться только каждый десятый отпускник, 17% путешествовали по России.

По словам генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, российский внутренний турпоток исчерпал возможности роста, а заявления об огромном росте рынка внутреннего туризма являются либо медийным преувеличением, либо на неверной (а возможно, и предвзятой) интерпретации данных.

Достоверной статистики и корректной методики подсчета всего внутреннего турпотока – как в целом по России, так и в отдельных регионах – сегодня нет, а ее создание серьезно осложнено наличием достаточно большого теневого сектора, отмечает эксперт.

По его словам, ряд ориентиров косвенно свидетельствуют в пользу того, что кардинально объем рынка внутреннего туризма за последние пять лет не изменился. И вряд ли будет расти в 2018 году: ряд курортов показали естественное падение уже в 2017 году – к таковым относится, например, Крым.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 22.03.18

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