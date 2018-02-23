В Крыму пообещали снизить цены на отдых

Жителям России обещают снижение цен на отдых в Крыму. Это должно произойти уже в нынешнем сезоне, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Как уже сообщал «Новый День», основными составляющими стоимости крымского вояжа являются расходы на дорогу, на размещение и питание. Все три вопроса обсуждались на международный туристический форум «Открытый Крым», прошедшем в Симферополе.

«В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен не будет 100%, а вот снижение – возможно. Мы активно работаем над программами, чтобы это снижение обеспечить, и рынок слышит нас», – цитирует Волченко РИА Новости.

Отметим, массового снижения цен на средства размещения не наблюдалось на внутреннем туристическом рынке с 2008 года.

В Крыму в 2015 году, когда турпоток резко возрос, ценники поднимали (иногда в 2 -3 раза) даже в августе – сентябре, то есть уже в конце сезона. 2016 году цены продолжили движение вверх, а в начале 2017 года гостиницы повысили расценки почти на треть. Правда, ближе к лету ситуация несколько изменилась: турпоток не достиг ожидаемых показателей, и отельерам пришлось умерить аппетиты, но отдыхающим все равно потратили значительно больше, чем в 2016 году. В январе 2018-го российский юг подорожал на 5%. На этом фоне туроператоры отмечают рост спроса на Турцию на 25% и сдержанное отношение к российским курортам. Это почувствовали и отельеры – и начали принимать меры.

«Многие гостиницы на российском юге сделали вывод из плохой загрузки, какая была прошлым летом, и не стали повышать свои расценки. Причем хватает и тех, кто снизил цены на 5-7 процентов», – цитирует «Российская газета» генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина. По его словам, максимального ценопада – на уровне 10% – можно ожидать в Анапе, Геленджике и Крыму.

Второй немаловажный вопрос – стоимость продуктов питания: в наиболее популярных туристических городах – Ялте, Алуште, Судаке, Севастополе – цены на продовольствие сравнимы с Москвой. Это объяснялось сложной логистикой – большинство продуктов приходится везти с материка через переправу – и длинными цепочками посредников.

В текущем году последнюю проблему собираются решить за счет прямых поставок от фермеров и других местных производителей в санатории, отели пансионаты. Это конкретный шаг на удешевление стоимости отдыха, считает Волченко.

Однако стоит отметить, что 70% турпотока в Крыму составляют неорганизованные туристы, отдыхающие в малых отелях и частном секторе. Им приходится покупать продукты в магазинах и пользоваться услугами общепита. Для этой категории отдыхающих возможность удешевления отдыха за счет падения цен на продовольствие представляется весьма сомнительной.

Наконец, третья составляющая – транспортная – пока не имеет ни малейших перспектив на снижение.

Наоборот, в этом году ожидается существенный рост стоимости перевозок внутри страны, что связано с проведением Чемпионата мира по футболу. А начало мундиаля совпадает с началом высокого курортного сезона. Правительство Крыма предлагает решить проблему за счет субсидирования туроператоров, как это делают в той же Турции, являющейся для полуострова серьезным конкурентом. Но если в Турцию редко кто отправляется без помощи турагентств, то в Крым подавляющее большинство отдыхающих добирается самостоятельно и в основном самолетом. Поэтому данные субсидии вряд ли отразятся на стоимости регулярных рейсов, а для чартерных перевозок может просто не хватить самолетов – подтверждением тому служат постоянные проблемы, возникающие у авиаперевозчиков в разгар сезона.

Симферополь, Варвара Буралкова

Симферополь. Другие новости 23.02.18

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