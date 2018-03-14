Валом валят: в Крыму заявили о резком росте турпотока

В Крыму продолжают фиксировать резкий рост турпотока.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве курортов и туризма РК, с 8 по 11 марта 2018 года, согласно применяемой ведомством методике подсчета, в Крыму отдохнуло около 20 тысяч туристов, что 27,4% выше аналогичных прошлогодних показателей.

«Крупные крымские отели на мартовские праздники показали в среднем 75% загрузку, чему способствовали длительные выходные и теплая погода в Крыму. Помимо этого, на 16% увеличилось количество средств размещения, работающих круглогодично. На примере Большой

Больше всего отдыхающих по традиции выбрали Южный берег Крыма – здесь с начала года побывало 61,7% от общего количества туристов.

Напомним, представители турбизнеса отмечают резкое падение спроса по итогам раннего бронирования, в то время как туры в Сочи продаются в том же объеме, что и год назад.

Симферополь, Лиана Макоба

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