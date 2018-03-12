Жадность погубит: грядущий сезон в Крыму может стать более провальным, чем предыдущий

Грядущий туристический сезон в Крыму может стать более провальным, чем в 2017 году. По данным игроков туристического рынка, жители России в текущем году выбирают в первую очередь направления, где не произошло резких ценовых скачков и есть прямое авиасообщение.

Как уже сообщал «Новый День», в конце февраля министр курортов и туризма РК Вадим Волченко пообещал снижение цен на отдых в Крыму: «В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен не будет 100%, а вот снижение – возможно. Мы активно работаем над программами, чтобы это снижение обеспечить, и рынок слышит нас», – заявил тогда чиновник.

Однако туроператоры утверждают, что крымские отели все-таки подняли цены и в ряде случаев довольно существенно – на 15% – 20%.

Согласно итогам раннего бронирования, рост цен в Крыму привел к падению спроса в 2-3 раза к показателям аналогичного периода 2017 года. Между тем, туры в Краснодарский край продаются на прошлогоднем уровне, отмечает УРБК. Отмечается, что подорожали туры и у основного конкурента Крыма – Турции – в среднем на 4 -5 тысяч, тем не менее объем раннего бронирования по этому направлению вырос на 73%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.03.18

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